Аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика возобновили обслуживание рейсов

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Краснодарского края, сообщает Росавиация в своем телеграм-канале в понедельник.

"Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский), Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Меры были введены в понедельник утром для обеспечения безопасности полетов, аэропорт Сочи приостанавливал работу второй раз за сутки.