Четыре человека ранены при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в понедельник.

"Бойцы самообороны доставили трех женщин и мужчину в Шебекинскую ЦРБ, где медики диагностировали им минно-взрывные травмы и осколочные ранения рук и ног", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее в понедельник Гладков заявил, что в результате ударов украинских беспилотников по селам Таврово и Замостье пострадали двое мужчин. Также губернатор сообщал, что при атаке дрона ВСУ в селе Пушкарное пострадала женщина.