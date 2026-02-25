Поиск

В РФ планируют создать вакцину от рака поджелудочной железы

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В РФ планируют создать вакцину против рака поджелудочной железы и мелкоклеточного рака, сообщил главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

"Следующая разработка (по вакцинам - ИФ) будет - злокачественный мелкоклеточный рак. Следующей разработкой мы планируем рак поджелудочной железы, который течёт очень злокачественно", - сказал Каприн, выступая на Форуме будущих технологий.

В РоссииВ России противоопухолевую мРНК-вакцину начнут применять в 2026 годуЧитать подробнее

Каприн напомнил, что сейчас механизм создания вакцинного препарата применим к меланоме. Изготовление вакцины после получения "полного портрета" опухоли занимает два месяца.

Говоря о создании вакцины, он уточнил, что к ней проявляют интерес зарубежные страны, однако, "это невозможно, потому что это технология". "Нужно взять участок опухолевой ткани, направить его на исследование генетическое, где мы получаем с помощью полного экзомного секвенирования. Этим и важна, и известна наша генетическая панель. Мы получаем портрет опухоли", - добавил Каприн.

В ноябре 2025 года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике двух противоопухолевых препаратов - лечебной мРНК-вакцины и пептидной вакцины.

Среди препаратов, на использование которых выдано разрешение, - персонализированная мРНК-вакцина для терапии меланомы. Ее производитель - НМИЦ радиологии Минздрава России. Вакцина разработана совместно с Центром им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина. Второй препарат - персонализированная пептидная вакцина для терапии злокачественных новообразований "Онкопепт". Ее производитель - ФНКЦ физико-химической медицины им. Лопухина ФМБА России.

Ранее в СМИ со ссылкой на главного онколога Минздрава РФ, генерального директора НМИЦ радиологии Андрея Каприна сообщалось, что в России проводится работа над запуском двух типов вакцин против рака, один из них - мРНК-вакцина. По словам Каприна, новая российская мРНК-вакцина станет бесплатной для пациентов.

Минздрав России РАН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ПСБ в третий раз выставил на торги активы Raven Russia за 90 млрд рублей

Тетерятников отправится к МКС на корабле Crew Dragon во второй половине 2026 г.

Вторичные эффекты от повышения НДС могут оказаться ниже ожиданий ЦБ

ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль на 31%

 ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль на 31%

Более 40 тыс. абонентов в Запорожской области остались без света

Подмосковье внедрило ИИ для поддержки врачебных решений при выписке лекарств

 Подмосковье внедрило ИИ для поддержки врачебных решений при выписке лекарств

Что произошло за день: вторник, 24 февраля

Власти и кредиторы "Самолета" не увидели у него "критических проблем"

 Власти и кредиторы "Самолета" не увидели у него "критических проблем"

Самолет авиакомпании "Ямал" по технической причине сел в тюменском "Рощино"

МИД РФ отменил рекомендацию об опасности поездок в Венесуэлу

 МИД РФ отменил рекомендацию об опасности поездок в Венесуэлу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8495 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });