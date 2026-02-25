В РФ планируют создать вакцину от рака поджелудочной железы

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В РФ планируют создать вакцину против рака поджелудочной железы и мелкоклеточного рака, сообщил главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

"Следующая разработка (по вакцинам - ИФ) будет - злокачественный мелкоклеточный рак. Следующей разработкой мы планируем рак поджелудочной железы, который течёт очень злокачественно", - сказал Каприн, выступая на Форуме будущих технологий.

Каприн напомнил, что сейчас механизм создания вакцинного препарата применим к меланоме. Изготовление вакцины после получения "полного портрета" опухоли занимает два месяца.

Говоря о создании вакцины, он уточнил, что к ней проявляют интерес зарубежные страны, однако, "это невозможно, потому что это технология". "Нужно взять участок опухолевой ткани, направить его на исследование генетическое, где мы получаем с помощью полного экзомного секвенирования. Этим и важна, и известна наша генетическая панель. Мы получаем портрет опухоли", - добавил Каприн.

В ноябре 2025 года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике двух противоопухолевых препаратов - лечебной мРНК-вакцины и пептидной вакцины.

Среди препаратов, на использование которых выдано разрешение, - персонализированная мРНК-вакцина для терапии меланомы. Ее производитель - НМИЦ радиологии Минздрава России. Вакцина разработана совместно с Центром им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина. Второй препарат - персонализированная пептидная вакцина для терапии злокачественных новообразований "Онкопепт". Ее производитель - ФНКЦ физико-химической медицины им. Лопухина ФМБА России.

Ранее в СМИ со ссылкой на главного онколога Минздрава РФ, генерального директора НМИЦ радиологии Андрея Каприна сообщалось, что в России проводится работа над запуском двух типов вакцин против рака, один из них - мРНК-вакцина. По словам Каприна, новая российская мРНК-вакцина станет бесплатной для пациентов.