В России разработана тест-система для ранней диагностики болезни Альцгеймера

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В России разработана тест-система для ранней диагностики болезни Альцгеймера, в ближайшее время она поступит на регистрацию, сообщила на Форуме будущих технологий первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.

"Вот в принципе в мире известно 200 дефектов когнитивного здоровья, но особенно - это Альцгеймер. Даже вот, знаете, патологический процесс уже в организме идет, 20 лет может пройти, и только тогда появляются когнитивные какие-то нарушения. Поэтому нам очень важны биомаркеры и разработка тест-систем. Вот сегодня Центр мозга уже разработал эти тест-системы и они уже перейдут сейчас на регистрацию", - сказала она.

Тест-система поможет диагностировать заболевание по биомаркерам в крови. Сейчас завершаются клинические исследования, тест-системы показали высокую чувствительность.

Также Яковлева сообщила, что Центр мозга также занимается разработкой тест-системы для саркопении. Она может появиться в ближайшие годы.