В РФ заблокировано 3,8 тыс. интернет-ресурсов с информацией о запрещенных БАД

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - По результатам подготовленных Роспотребнадзором решений в РФ заблокировано 3,8 тыс. интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России.

"Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам подготовленных ведомством решений всего заблокировано 3,8 тыс. подобных площадок", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале ведомства в Мах.

Как уточнили в ведомстве, среди таких ресурсов - страницы интернет-магазинов, предлагающих к продаже под видом пищевых добавок продукцию без регистрации и содержащую запрещенные компоненты. В списке также встречались таблетки и пастилки с превышенными дозировками витаминов С и В12 - в 1,1 и 555,6 раза соответственно.

В Роспотребнадзоре напомнили, что покупать БАД необходимо только у официальных поставщиков и в аптеках, нужно проверять наличие регистрационных документов, а при сомнениях в качестве или происхождении товара - обращаться в территориальные органы ведомства или на горячую линию Единого консультационного центра по телефону 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).

Роспотребнадзор
