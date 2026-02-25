Минсельхоз поддержит мораторий на штрафы при регистрации рыбных договоров на бирже

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз считает здравым предложение Всероссийской ассоциации рыбопромышленников ввести мораторий на применение административных мер за ошибки в предоставлении на биржи данных о внебиржевых контрактах с рыбой и готов его поддержать.

"Хорошее предложение у Зверева (президент ВАРПЭ Герман Зверев - ИФ). Действительно, цель здесь (введения регистрации контрактов на бирже - ИФ) - не наполнить бюджет штрафами. Цель - показать, что в отрасли законные и легальные сделки. Давайте это возьмем за основу. Очень правильное решение. И если мы поддержим его сегодня, мы в правительстве тоже готовы поддержать его", - заявил статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов на совещании в Совете Федерации о развитии рыбной отрасли.

По его словам, именно так действовал Минсельхоз, когда вводилась система электронной ветсертификации продукции ("Меркурий"). "Мы понимали, что не будем никого наказывать. Если где-то произойдет сбой, мы его в ручном режиме отрабатывали", - сказал он.

С 1 марта 2026 года регистрация внебиржевых сделок с рыбной продукции становится обязательной.

Как заявил на совещании президент ВАРПЭ Герман Зверев, отрасль беспокоит то, что при этом нововведении даже небольшая ошибка в предоставляемых сведениях будет квалифицироваться как нарушение, за которое налагается штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

По его словам, в течение года должно быть зарегистрировано на биржах 270-280 тысяч сделок.

Зверев предложил ввести до 31 декабря 2026 года мораторий на привлечение к административной ответственности рыбопромышленных предприятий при заполнении документов или при совершении ошибок при регистрации внебиржевых контрактов.

По его словам, Росрыболовство согласно с таким предложением, Минфин и Минпромторг не возражают против такого подхода. "Две крупнейшие федеральные биржи - ЦТС и Восточная биржа - также указывают на то, что необходим перенос срока вступления в силу нормы о штрафах", - сказал он.

"Считаем также важным во втором полугодии текущего года здесь, в Совете Федерации, рассмотреть предварительные результаты практики по регистрации внебиржевых контрактов. Потому что, с нашей точки зрения, заявляемые авторами этого предложения результаты, а именно - отслеживание цены по всей цепочке, снижение риска спекуляций, не будут достигнуты хотя бы по той простой причине, что ответственность или обязанность по регистрации внебиржевых контрактов возлагается только на один отряд рыбного хозяйства - на рыбопромышленные предприятия", - заявил Зверев.