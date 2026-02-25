Брянский губернатор сообщил о еще четырех пострадавших от последних атак БПЛА

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил новую информацию о пострадавших в результате ударов БПЛА в Трубчевском районе 24 февраля и в Климовском районе 25 февраля.

В Трубчевском районе БПЛА атаковали пассажирский автобус. Сначала Богомаз сообщил, что автобус поврежден, данных о пострадавших не было. На следующий день к врачам обратилась пострадавшая в результате той атаки женщина. Ее госпитализировали с травмами.

Также губернатор узнал о еще троих пострадавших в результате атаки дронов-камикадзе на село Истопки Климовского района. "Двое мужчин и женщина доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь", - написал он. Ранее Богомаз сообщил об одной пострадавшей.