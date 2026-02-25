Новак сообщил о поисках Россией путей поддержки Кубы в связи с топливным кризисом

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ обсуждает пути для поддержки Кубы в преодолении топливного кризиса, стороны прорабатывают вопрос в рамках межправкомиссии, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам отчета правительства в Госдуме.

"Есть предложения такие (по поддержке Кубы в связи с топливным кризисом - ИФ), они сегодня обсуждаются в правительстве. И занимается этим межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Кубой", - сказал Новак.

Власти Кубы 6 февраля предупредили авиакомпании о приостановке поставок авиационного топлива на месяц из-за энергетического кризиса, вызванного нападением США на Венесуэлу. Самолетам, выполняющим дальнемагистральные рейсы из Кубы, приходится делать остановку после вылета с острова для дозаправки в других аэропортах Карибского бассейна.

Кубинское правительство объявило о чрезвычайных мерах по решению энергетического кризиса на острове, включая четырехдневную рабочую неделю для государственных предприятий и ограничения на продажу топлива. Меры по сокращению расходов включают отмену части автобусных и железнодорожных рейсов между провинциями, а также закрытие некоторых туристических объектов.