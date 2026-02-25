Поиск

Новак сообщил о поисках Россией путей поддержки Кубы в связи с топливным кризисом

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ обсуждает пути для поддержки Кубы в преодолении топливного кризиса, стороны прорабатывают вопрос в рамках межправкомиссии, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам отчета правительства в Госдуме.

"Есть предложения такие (по поддержке Кубы в связи с топливным кризисом - ИФ), они сегодня обсуждаются в правительстве. И занимается этим межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Кубой", - сказал Новак.

Власти Кубы 6 февраля предупредили авиакомпании о приостановке поставок авиационного топлива на месяц из-за энергетического кризиса, вызванного нападением США на Венесуэлу. Самолетам, выполняющим дальнемагистральные рейсы из Кубы, приходится делать остановку после вылета с острова для дозаправки в других аэропортах Карибского бассейна.

Кубинское правительство объявило о чрезвычайных мерах по решению энергетического кризиса на острове, включая четырехдневную рабочую неделю для государственных предприятий и ограничения на продажу топлива. Меры по сокращению расходов включают отмену части автобусных и железнодорожных рейсов между провинциями, а также закрытие некоторых туристических объектов.

Александр Новак РФ Куба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Последнего пациента с оспой обезьян выписали из подмосковной больницы

Минтранс назвал контролируемой ситуацию с судоходством в Финском заливе

 Минтранс назвал контролируемой ситуацию с судоходством в Финском заливе

Решетников назвал жесткую ДКП причиной ослабления влияния повышения НДС на инфляцию

 Решетников назвал жесткую ДКП причиной ослабления влияния повышения НДС на инфляцию

В Смоленской области ликвидировали пожар на предприятии после атаки БПЛА

Бюджетное правило могут снова ужесточить на фоне недобора нефтегазовых доходов

Мишустин пообещал сохранить права всех студентов при переходе с бакалавриата на специалитет

 Мишустин пообещал сохранить права всех студентов при переходе с бакалавриата на специалитет

СКР сообщил о семи погибших при атаке БПЛА на предприятие в Смоленской области

Около 4 млн иностранцев подтвердили свою личность через единую биометрическую систему РФ

Кабмин РФ поддержал инициативу по введению механизма постоплаты парковки

Google и Telegram оштрафованы в РФ на 22,8 и 7 млн руб. за неудаление контента
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8505 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });