Кузбасс и РЖД договорились о вывозе в восточном направлении 60 млн т угля в 2026 году

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Кузбасса и ОАО "РЖД" заключили соглашение о вывозе в восточном направлении 60 млн тонн угля в 2026 году, сообщил телеканалу "Россия 24" министр энергетики Сергей Цивилев.

"На 2026 год подписано соглашение о вывозе угля в восточном направлении на экспорт с Кузбассом 55 млн тонн обязательных и еще 5 млн тонн дополнительных, будем стремиться это сделать", - сообщил Цивилев.

Продление на 2026 год соглашения РЖД с Кузбассом о гарантированном объеме вывоза угля, а также заключение таких соглашений еще с восемью угледобывающими регионами станет еще одной мерой поддержки угольной отрасли, говорил осенью 2025 года и.о. директора департамента угольной промышленности Минэнерго Дмитрий Лопатин.

В Минэнерго подчеркивали, что считают это соглашение крайне важным. Оно позволяет угольным компаниям планировать хозяйственную деятельность, сохранять устойчивые темпы развития отрасли, объемы добычи и экспорта угля.

В 2025 году РЖД и Кузбасс заключили соглашение о вывозе на экспорт в восточном направлении 54,1 млн тонн угля, как и в соглашении на 2024 год.

Кузбасс Минэнерго РЖД Сергей Цивилев Дмитрий Лопатин
