Поиск

Электроснабжение Белгорода будут восстанавливать несколько дней

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Энергоснабжение абонентов Белгорода после ракетного обстрела будут восстанавливать поэтапно, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале после заседания оперштаба по восстановлению электроснабжения.

По его словам, в 16:00 штаб соберется повторно и рассмотрит предварительные итоги восстановления и "те меры, которые будем реализовывать для того, чтобы помочь оставшимся нескольким десяткам тысяч жителей города Белгорода, у которых несколько дней не будет электроэнергии".

На момент публикации обращения Гладкова, без электричества оставались 50 тысяч горожан.

"Энергетики работают и до конца дня должны восстановить подачу электроэнергии у 25 тыс. человек", - отметил глава региона.

В ночь на 27 февраля Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу. Были серьезно повреждены объекты энергетики, и начались перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Почти 60 тысяч человек остались без электричества.

Белгород Вячеслав Гладков Белгородская область Белгородский округ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Проведение съезда РСПП намечено на 26 марта

Глава Бодайбо обвиняется в превышении полномочий

ВККС РФ дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении двух судей

 ВККС РФ дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении двух судей

Группу туристов ищут в горах на севере Прикамья, задействован вертолет

Экс-глава совета директоров "Локомотива" Липатов приговорен за заказное убийство

 Экс-глава совета директоров "Локомотива" Липатов приговорен за заказное убийство

МВД подтвердило задержание зампреда правления "Газпром нефти"

В районе Запорожской АЭС введен локальный режим тишины

Задержанного зампредправления "Газпром нефти" Джалябова доставили в Москву

Зампред правления "Газпром нефти" Джалябов задержан в Петербурге

 Зампред правления "Газпром нефти" Джалябов задержан в Петербурге

Российские военные нейтрализовали за ночь 95 украинских БПЛА
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8525 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });