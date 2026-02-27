Электроснабжение Белгорода будут восстанавливать несколько дней

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Энергоснабжение абонентов Белгорода после ракетного обстрела будут восстанавливать поэтапно, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале после заседания оперштаба по восстановлению электроснабжения.

По его словам, в 16:00 штаб соберется повторно и рассмотрит предварительные итоги восстановления и "те меры, которые будем реализовывать для того, чтобы помочь оставшимся нескольким десяткам тысяч жителей города Белгорода, у которых несколько дней не будет электроэнергии".

На момент публикации обращения Гладкова, без электричества оставались 50 тысяч горожан.

"Энергетики работают и до конца дня должны восстановить подачу электроэнергии у 25 тыс. человек", - отметил глава региона.

В ночь на 27 февраля Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу. Были серьезно повреждены объекты энергетики, и начались перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Почти 60 тысяч человек остались без электричества.