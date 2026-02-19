В Касимове возбудили дело о падении снега с крыши на школьницу

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Касимове школьница получила тяжелую травму ноги из-за падения снега и наледи с крыши многоквартирного дома, сообщила прокуратура Рязанской области. По факту возбуждено уголовное дело и прошла прокурорская проверка.

Инцидент произошел 14 февраля, когда девочка выходила из подъезда.

Прокурорская проверка выявила нарушения со стороны управляющей компании, обслуживающей дом. В связи с невыполнением работ по уборке снега с крыши в отношении УК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).