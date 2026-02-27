Поиск

В Белгородской области за сутки нейтрализовали 47 БПЛА

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Белгородской области за сутки с 7 утра 26 февраля до 7 утра 27 февраля были нейтрализованы 47 беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, подразделение "Орлан" нейтрализовало 17 БПЛА, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы подавлены три FPV-дрона в Валуйском округе и два FPV-дрона - в Белгородском округе.

Из стрелкового оружия сбиты пять FPV-дронов в Грайворонском округе, четыре FPV-дрона - в Шебекинском округе, три FPV-дрона - в Валуйском округе.

Подразделение "БАРС-Белгород" нейтрализовало 30 беспилотников.

Средствами РЭБ подавлены 12 FPV-дронов в Краснояружском округе, по два FPV-дрона - в Грайворонском и Шебекинском округах, один - в Валуйском округе.

Из стрелкового оружия, добавил губернатор, сбиты семь FPV-дронов в Шебекинском округе, три БПЛА бензинового типа - в Чернянском округе, один БПЛА самолётного типа - в Яковлевском округе и по одному FPV-дрону - в Валуйском и Грайворонском округах.

