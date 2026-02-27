Кремль ожидает от ряда стран Европы продолжения попыток добиться изъятия активов РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле ожидают, что некоторые европейские страны продолжат добиваться изъятия российских замороженных активов, несмотря на несогласие целого ряда государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Учитывая такие превалирующие настроения среди европейских стран, очевидно, их попытки дальше пытаться это воровство протолкнуть, легитимизировать будут продолжаться", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал заявление руководства МИД Германии о том, что в Европе пока закрыли тему изъятия замороженных российских активов.

Песков в этой связи заметил, что категорически против такого изъятия выступает Бельгия как страна-депозитарий.

"Есть также ряд других стран, которые отдают себе отчет в неминуемых негативных последствиях решения об экспроприации наших активов. Именно они стали тем препятствием, которое пока не удалось преодолеть", - сказал Песков.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что в настоящий момент в ЕС не обсуждают использование блокированных российских активов для предоставления кредита Украине.

"Мы уже обозначили, что это тот путь, по которому пойдет европейское сообщество. Однако тема замороженных российских активов будет обсуждаться позднее", - сказал Вадефуль на совместной с бельгийским коллегой Максимом Прево пресс-конференции в среду.



