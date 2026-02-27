В Курской области дрон атаковал вышку сотовой связи, ранена женщина

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Хомутовском районе Курской области FPV-дрон квадрокоптерного типа атаковал вышку сотовой связи в поселке Колячек, есть пострадавшая, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"В результате падения обломков ранена 36-летняя женщина. У нее осколочное ранение ноги, ей окажут всю необходимую помощь", - написал он.

Также Хинштейн добавил, что раненный днем житель Глушковского района находится в тяжелом состоянии, его доставят в Курскую областную больницу.

"У 72-летнего мужчины ранение головы, груди, таза, рук и ног, открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы. Он в тяжелом состоянии. Реанимационная бригада забирает его из Рыльской ЦРБ и доставляет в Курскую областную больницу", - написал губернатор.