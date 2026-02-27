Минобороны РФ заявило о нейтрализации над регионами 29 украинских дронов

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 17:00 до 20:00 мск пятницы перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 21 дрон нейтрализован над Брянской областью, семь - над Белгородской и один - над Курской.

Ранее в Минобороны сообщали, что с 8.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, с 13.00 мск до 17.00 мск - 33 БПЛА.