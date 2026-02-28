Air Astana развернула направлявшиеся на Ближний Восток рейсы из-за ситуации в Иране

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила об отмене запланированных рейсов и возврате самолетов, уже вылетевших в направлении стран Ближнего Востока.

"28 февраля в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и нестабильной ситуацией в регионе произошли следующие изменения. Рейсы KC263 Алматы - Медина, KC897 Алматы - Дубай, KC653 Алматы - Доха, KC205 и КС207 Астана - Дубай возвращаются в аэропорты вылета. KC899 Алматы - Дубай направлен в Дели, рейс FlyArystan FS7617 Актау - Дубай ушел на запасной аэродром", - говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Остальные рейсы на Ближний Восток 28 февраля отменены, проинформировали в авиакомпании.

"Группа компаний Air Astana внимательно отслеживает ситуацию и решает вопросы вывоза пассажиров", - говорится в сообщении.

Пассажиров просят проверять статус рейсов, так как ожидаются изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения. Разрешено бесплатное перебронирование и возврат билетов в Джидду, Медину и Дубай по месту приобретения до 6 марта включительно.