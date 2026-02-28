Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам энергетики Украины

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины, используемой для нужд военно-промышленного комплекса.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, местам запуска беспилотных летательных аппаратов...", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

В ведомстве заявили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 149 районах.