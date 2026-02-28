Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки более 300 беспилотников ВСУ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 315 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Также, как говорится в сообщении ведомства, средствами ПВО за это время сбиты восемь управляемых авиационных бомб, десять снарядов системы HIMARS и крылатая ракета "Фламинго".

Ранее российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины, используемой для нужд военно-промышленного комплекса.