Обязательная маркировка мясной и колбасной продукции начнется в РФ с 1 марта

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление о запуске с 1 марта 2026 года обязательной маркировки мясных и колбасных изделий.

"Средства идентификации будут наноситься на мясную продукцию, включая колбасные изделия, субпродукты, продукцию из мяса птицы, упакованных в потребительскую упаковку. Также будут маркироваться продукты из мяса для детского питания", - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Эксперимент по маркировке мясных и колбасных изделий проводился с 24 ноября 2025 года до 28 февраля 2026 года.

В начале этого года Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент до конца августа текущего года.