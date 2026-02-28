Поиск

Остановленная из-за аварии котельная запущена в центре Калуге

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Котельную, остановленную из-за аварии на теплосети, запустили в центре Калуги на улице Вооружённого Восстания, сообщила администрация города.

При этом тепло по-прежнему не поступает в шесть домов. "На этом участке только завершён ремонт и идёт его заполнение теплоносителем. На заполнение системы ориентировочно понадобится пару часов, после чего отопление поступит и в эти дома", - говорится в сообщении администрации.

Как сообщалось ранее, котельная была остановлена в субботу утром из-за падения давления. Причина этого - повреждение теплосети сторонней строительной организацией.

Калуга
