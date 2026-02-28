Поиск

Военные РФ во второй половине дня в субботу уничтожили 21 БПЛА над регионами

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что с 14:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как отметили в Минобороны РФ, восемь БПЛА поражены над территорией Белгородской области, шесть БПЛА - над территорией Курской области, четыре БПЛА - над территорией Липецкой области и три БПЛА - над территорией Тульской области.

Ранее в военном ведомстве сообщали, что системы ПВО с 8:00 до 14:00 мск перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над двумя регионами, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

По данным ведомства, 13 беспилотников нейтрализовано над Белгородской областью, три - над Курской.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны
