Ракетному обстрелу ВСУ подверглись Белгород и пригород

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Система ПВО сбила ракеты над Белгородом и Белгородским округом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Системой ПВО сбиты воздушные цели", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

По предварительной информации, пострадавших нет, отметил Гладков.

Губернатор добавил, что идет уточнение информации о последствиях.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что четыре мирных жителя получили ранения при атаках украинских беспилотников в области.