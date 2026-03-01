В графике Путина на следующей неделе встреча с премьером Пакистана

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится в Москве с премьер-министром Пакистана, в графике главы государства могут быть и другие международные контакты, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин".

По информации программы, Путин также проведет ежегодное заседание коллегии МВД и совещание с членами правительства.

Кроме того, президент продолжит работу с регионами, говорится на сайте "Вести.ру".