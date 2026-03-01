Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновилось в воскресенье днем, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в своем телеграм-канале.

Движение не осуществлялось более шести часов.

В городе два раза звучал сигнал воздушной тревоги.

Накануне движение морского пассажирского транспорта в Севастополе также приостанавливалось. Ограничение действовало около 40 минут.