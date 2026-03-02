В Новороссийске в результате атаки БПЛА пострадали трое

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Новороссийске после атаки БПЛА пострадали три человека после падения обломков дрона на частный дом, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"Это две женщины и мужчина, которые находились в одном из поврежденных обломками БПЛА частных домов. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу. Им оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе повреждения получили шесть многоквартирных и пять частных домов, местами тушат пожары.

Сейчас в Новороссийске снова ходит общественный транспорт, открыт проезд в сторону села Кабардинка Геленджика. На базе школы №29 развернули пункт временного размещения.