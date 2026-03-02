Поиск

Минпромторг не обсуждает корректировку экспорта удобрений из-за остановки "Дорогобужа"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг не ожидает перебоев в поставках удобрений на внутренний рынок после атаки БПЛА на завод "Дорогобуж" (входит в группу "Акрон"), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ужесточение ограничений на экспорт удобрений из России не обсуждается. "На текущий момент пересмотр действующей квоты на экспорт удобрений, в частности аммиачной селитры и NPK, не рассматривается", - сказал представитель Минпромторга.

25 февраля, завод "Дорогобуж" подвергся атаке дронов, погибли семь человек, еще одиннадцать пострадали.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин 27 февраля сообщал, что там проводится расчистка территории. "Осмотрели разрушения на территории ПАО "Дорогобуж". Обсудили план действий, чтобы запустить остановленное производство. Сейчас проводятся восстановительные мероприятия, расчистка территории от обломков. На площадке задействованы более 30 специалистов и 20 единиц техники", - сказал он.

"Акрон" сообщил, что еще оценивает причиненный заводу ущерб. "Нам предстоит большая работа по восстановлению производства", - сказал вице-президент "Акрона" Владимир Кантор после осмотра площадки.

"Дорогобуж" обеспечивает 5% от общероссийского выпуска минеральных удобрений. Доля завода в производстве аммиачной селитры - самого востребованного на внутреннем рынке удобрения - достигает 11%, азофоски (комплексное NPK-удобрение) - 9%.

В 2025 году товарный выпуск продукции "Дорогобужем" превысил 2 млн тонн. Предприятие ориентировано на внутренний рынок, продукция поставляется в более чем 60 регионов России, в первую очередь в Центральный федеральный округ.

Квоты на экспорт азотных и сложных удобрений из России были введены с 1 декабря 2021 года в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. Ограничения неоднократно продлевались и сейчас действуют по 31 мая 2026 года.

