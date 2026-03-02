Поиск

Минтранс назвал плановым режим ледокольных проводок в Финском заливе

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Ледокольные проводки в Финском заливе осуществляются в рабочем режиме, время ожидания проводок не превышает плановое, сообщил Минтранс.

"Ледовая обстановка в Финском заливе по-прежнему оценивается как умеренно тяжелая - акватория на 80% покрыта льдом. Сохраняется возможность подвижек ледяных полей, представляющих опасность для судоходства. Толщина льда - до 25-30 см. Льдообразование продолжается, по прогнозам в марте оно будет менее интенсивным", - говорится в сообщении.

За сутки в пять российских морских портов на Балтике проведено 35 судов. С начала зимней навигации в Финском заливе обеспечена проводка 1880 судов.

В Росморречфлоте сообщили, что сейчас судов в ожидании проводок нет.

В Минтрансе напомнили, что проход судов обеспечивает ледокольная группировка из 12 дизель-электрических и одного атомного ледокола. Их работу и формирование караванов круглосуточно координирует штаб ледовых операций при "Администрации морских портов Балтийского моря". Учитываются сводки о погодных условиях, регулярно поступающие от Росгидромета.

В феврале на фоне сложной ледовой обстановки грузоотправители столкнулись с замедлением экспортных отправок. "Росатом" передислоцировал с Севморпути на Балтику универсальный атомный ледокол "Сибирь", также была организована переброска линейного ледокола "Мурманск". Период ледокольных проводок начался в первых числах января.

