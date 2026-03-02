США признали, что в небе Кувейта были сбиты три истребителя F-15 в результате "огня по своим"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Три американских истребителя F-15 потерпели крушение над Кувейтом в результате "огня по своим", сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

"Три американских истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle, задействованных в операции Epic Fury ("Эпическая ярость"), потерпели крушение над Кувейтом в результате, как следует из имеющихся данных, инцидента, связанного с "дружественным огнем", - говорится в сообщении командования, распространенном в понедельник.

В сообщении отмечается, что "во время активных боевых действий, в том числе и атак иранской авиации, баллистических ракет и беспилотников, самолеты ВВС США были по ошибке сбиты средствами противовоздушной обороны Кувейта".

"Все шесть членов экипажей катапультировались, были благополучно эвакуированы и находятся в стабильном состоянии", - говорится в документе.

CENTCOM отметил, что "Кувейт признал этот инцидент". "Мы благодарны вооруженным силам Кувейта за их действия и поддержку в ходе продолжающейся операции", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Кувейта заявило, что в стране разбились несколько военных самолетов США.