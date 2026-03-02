Застрявшим на Ближнем Востоке российским туристам начали продлевать страховые полисы ВЗР

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российские страховщики начали продлевать полисы защиты выезжающих за рубеж (ВЗР) для туристов, столкнувшихся с проблемами из-за эскалации конфликта с Ираном, закрытия аэропортов и воздушного пространства.

Кроме того, работают страховые выплаты по полисам страхования на случай длительной задержки авиарейсов или их отмены, сообщили "Интерфаксу" в страховых компаниях.

Так, компания "АльфаСтрахование" с 27 февраля автоматически и бесплатно продлила действие полисов страхования выезжающих за рубеж для клиентов, которые в настоящее время находятся на Ближнем Востоке, сообщили "Интерфаксу" в компании. Страховая защита "будет действовать до момента возвращения в Россию", - отметили там.

"Учитывая непростую ситуацию, "АльфаСтрахование" приняла решение сохранить для клиентов полноценную страховую защиту на весь период их пребывания за границей, чтобы при необходимости они могли обратиться за медицинской помощью. Продление не влечет дополнительных расходов для застрахованных", - уточнил страховщик.

Продление действия полисов "распространяется на страховые случаи, предусмотренные договором страхования. В первую очередь речь идет о медицинской помощи при внезапных заболеваниях и иных неотложных состояниях - инфекциях, отравлениях, травмах и других ситуациях, требующих обращения к врачу. Организация помощи осуществляется через сервисную компанию, контакты которой указаны в полисе".

"Если поездка отменена в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке, договор страхования можно расторгнуть. Для этого необходимо обратиться к агенту или менеджеру, у которого был приобретен полис, либо воспользоваться личным кабинетом на сайте "АльфаСтрахования", - развили тему в компании.

Для туристов с действующим полисом длительной задержки вылета (не менее 4 часов), которые были вынуждены задержаться в странах Ближнего Востока во время пересадки или стыковки на другой рейс и не могут вовремя добраться до места запланированной поездки, компания "рекомендует самостоятельно продлить страховку через личный кабинет на сайте страховщика, а также обратившись к агенту или менеджеру".

К сведению авиапассажиров "АльфаСтрахование" уточняет, что ситуации задержки рейса сверх срока, указанного в полисе, а также ситуации, связанные с отменой авиарейса, относятся к страховым случаям.

"Причина изменения расписания значения не имеет - если рейс подпадает под условия страхования, клиент получает выплату. Ситуация на Ближнем Востоке - не исключение", - пояснили агентству в страховой компании.

Заявления клиенты могут подать онлайн на сайте "АльфаСтрахования", все они рассматриваются в ускоренном режиме. По полисам с сервисом "Моментальные выплаты" компания самостоятельно отслеживает задержки рейсов и при наступлении страхового случая автоматически направляет уведомление клиенту по СМС и электронной почте с возможностью получения моментальной выплаты. "Подтверждать наступление страхового события не требуется. После онлайн-идентификации средства перечисляются на банковскую карту клиента", дополнили в компании.

"Ингосстрах" также сообщил о продлении действия полисов ВЗР для застрявших за границей российских туристов. "Продление распространяется на туристов, которые были вынуждены задержаться в ОАЭ, Омане, Катаре, Бахрейне, Саудовской Аравии и других странах региона, а также на путешественников, находящихся в третьих странах и не сумевших вылететь в связи с отменой или переносом стыковочных рейсов через ближневосточные авиационные транспортные узлы. Полисы ВЗР, оформленные через любые каналы продаж - на официальном сайте компании, у туроператоров и агентов, а также через партнерские сервисы, - будут действовать до момента фактического возвращения застрахованных на территорию России", - сказали в "Ингосстрахе".

Страховщик сохраняет защиту для клиентов "на весь период вынужденного ожидания вылета. Компания внимательно следит за развитием ситуации и находится в постоянном взаимодействии с партнерскими сервисными центрами для обеспечения своевременной медицинской помощи застрахованным", дополнили в компании.

Аналогичное решение - об автоматическом продлении действующих полисов до момента возвращения в Россию для туристов, столкнувшихся с трудностями при возвращении в страну, - приняли в группе "Ренессанс страхование".

Компания "Сбербанк страхование" расширила поддержку клиентов из-за ситуации на Ближнем Востоке по программе ВЗР, сняв ряд исключений из перечня выплат. "Вся необходимая медицинская помощь будет организована, а выплаты за задержки и отмены рейсов - произведены", - заявили в компании.

Несколько иной подход в деле поддержки российских туристов, столкнувшихся с проблемами в странах Ближнего Востока, избрали в "Росгосстрахе" - там готовы принимать обращения по полисам выезжающих за рубеж даже в том случае, если истек срок их действия.

"Если туристам, которые не могут вернуться на родину из-за ситуации на Ближнем Востоке, требуется помощь по страховке ВЗР, "Росгосстрах" исполнит все обязательства по страховым полисам, включая случаи, произошедшие после истечения срока действия договора", - заявили "Интерфаксу" в компании.

По оценкам экспертов отрасли, в регионе находятся десятки тысяч российских туристов, большая часть сосредоточена в Объединенных Арабских Эмиратах. Около 600 российских туристов находятся в Омане, в Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте.

Туроператоры в ряде случаев за свой счет оплачивают продление вынужденного пребывания россиян в отелях. Из-за авиационного коллапса на Ближнем Востоке российские туроператоры теряют не менее $1,5 млн в день, в случае продолжения конфликта потери составят десятки миллионов долларов, сообщил в понедельник Российский союз туриндустрии.