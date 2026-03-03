Поиск

"Уральские авиалинии" в среду планируют четыре вывозных рейса из ОАЭ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" в среду намерена выполнить четыре рейса из ОАЭ в "Домодедово", Екатеринбург и Сочи, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Завтра, 4 марта, авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует четыре рейса из ОАЭ: в "Домодедово" и в "Кольцово", используя обходные маршруты с дополнительной технической посадкой в Навои (Узбекистан), а также в Сочи - с дополнительной посадкой в Шарм-эль-Шейхе (Египет)", - говорится в сообщении.

Так, вылет рейса из дубайского аэропорта Аль-Мактум в Екатеринбург запланирован в среду в 16:20, два рейса из Рас-эль-Хайма в "Домодедово" - в 18:45 и в 19:45, из Рас-эль-Хайма в Сочи - в 22:45.

Как сообщалось, также в среду около шести утра ожидается прибытие в Екатеринбург рейса из Аль-Мактума.

