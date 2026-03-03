Израиль в ночь на четверг начнет открывать воздушное пространство

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Министр транспорта Израиля Мири Регев приняла решение начать поэтапно открывать воздушное пространство в ночь на четверг, чтобы десятки тысяч израильтян могли вернуться в страну, сообщает во вторник The Times of Israel.

"Наша миссия заключается в том, чтобы безопасно вернуть израильтян домой. Наш план зависит от ситуации с безопасностью", - заявила Регев на пресс-конференции.

Предполагается, что аэропорт имени Бен-Гуриона будет работать круглосуточно и в первые 24 часа будет принимать в час по одному самолету вместимостью около 200 человек. После этого, если ситуация в сфере безопасности не изменится в худшую сторону, аэропорт сможет принимать за час два самолета или один широкофюзеляжный самолет. При этом отмечается, что аэропорт будет принимать только рейсы с израильтянами, возвращающимися в страну, вылететь из него будет нельзя.

О других аэропортах в сообщении не говорится.

Ранее сообщалось, что Израиль рассматривает возможность открытия воздушного пространства на этой неделе. Изначально план предполагал возобновление полетов на следующей неделе, но сроки решили пересмотреть.