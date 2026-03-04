Поиск

Совет Федерации назначил пятерых членов ЦИК по своей квоте

Все они - члены нынешнего состава ЦИК

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации в среду в результате голосования наделил полномочиями пятерых членов нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по сенаторской квоте.

Все они - члены нынешнего состава Центризбиркома: Николай Булаев, Людмила Маркина, Эльмира Хаймурзина, Евгений Шевченко и Павел Андреев. Большинство из них и в прошлый раз шли по квоте Совета Федерации, кроме Андреева, который назначался в комиссию от президента РФ.

Ранее в ЦИК РФ сообщили, что в 2026 году будет образован новый состав комиссии на ближайшие пять лет, он приступит к работе в конце марта. Первое заседание нового состава ЦИК будет носить организационный характер. На нем члены комиссии тайным голосованием изберут председателя, зампредседателя и секретаря Центризбиркома. В составе комиссии 15 членов с правом решающего голоса, из них пять человек назначаются президентом России, пять - Советом Федерации (из числа кандидатур, предложенных региональными парламентами и высшими должностными лицами субъектов РФ) и еще пять - Госдумой (из числа кандидатур, предложенных депутатами, фракциями и другими депутатскими объединениями).

