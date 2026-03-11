Поиск

Госдума назначила пять членов ЦИК РФ от политических фракций

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду проголосовала за назначение представленных фракциями пяти кандидатур на должности членов Центральной избирательной комиссии РФ.

Так, членами ЦИК РФ стал от "Единой России" - Константин Мазуревский; от КПРФ - Евгений Колюшин; от ЛДПР - Василина Кулиева; от "Справедливой России" - Николай Левичев; от "Новых людей" - Алена Булгакова.

С 1995 года ЦИК России состоит из 15 членов, из которых пятеро назначаются президентом РФ, пятеро - Советом Федерации, пятеро - Государственной думой. Срок полномочий ЦИК России составляет 5 лет.

Полномочия нынешнего состава Центризбиркома РФ истекают в конце марта.

