В Бодайбо, где устраняют аварию ЖКХ, подключили дополнительный водовод

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Бодайбо на севере Иркутской области, где с января устраняютпоследствия крупной коммунальной аварии, подключили дополнительный водовод, сообщил телеграм-канал администрации Бодайбинского района в пятницу.

"Сегодня выполнена самая главная задача - подключен дополнительный водовод, что позволило ускорить подачу воды в жилые дома. Во второй половине дня проведено плановое хлорирование нового водовода. Все работы завершены, хлорирование окончено, поэтому воду можно использовать для бытовых нужд без ограничений", - заявил мэр района Евгений Юмашев.

В субботу утром начнется подключение к водоснабжению домов на улице Рудной и нижней части улицы Садовой.

"Для создания необходимого давления запускаем резервный насос, поэтому возможны временные перепады давления. Прошу жителей отнестись к этому с пониманием", - предупредил мэр.

По информации районных властей, к сетям холодного водоснабжения уже подключено свыше 90 жилых домов. Всего обеспечено водой 1008 человек, из них 261 ребенок.

30 января в Бодайбо из-за промерзания водовода в 40-градусный мороз была остановлена работа четырех котельных. На следующий день в городе был введен режим ЧС локального характера. Без отопления и водоснабжения остались 196 домов и две школы. Возобновление теплоснабжения началось 3 февраля. Пострадавшим начали перечислять единовременную помощь.

6 февраля из-за коммунальной аварии в Бодайбо был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Тепло во все жилые дома, попавшие в зону ЧС, вернули 21 февраля. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения и водоотведения в домах.

Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 (халатность) УК. Главе Бодайбо Алексею Ботвину было предъявлено обвинение по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). 4 марта суд отправил его под домашний арест по 26 апреля.

Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, в 1095 км от Иркутска. Численность населения - около 7,5 тыс. человек.