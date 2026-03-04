Поиск

Решетников заявил об обязанности туроператоров возвращать все деньги за туры на Ближний Восток

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры обязаны возвращать туристам средства за туры на Ближний Восток в полном объеме, это правило вступило в силу после сообщения российского МИД, заявил на совещании у президента глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В день начала конфликта туроператоры по нашим рекомендациям приостановили продажи туров с тем, чтобы проблема не нарастала. А вчера после официальных заявлений МИДа мы выпустили уже официальный запрет на это. Также туроператоры обязаны возвращать средства туристам в полном объеме. После соответствующих решений МИДа это заработало", - сказал он.

Минэкономразвития и МИД 3 марта рекомендовали российским туристам воздержаться от поездок в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию до нормализации обстановки, а туроператорам - воздержаться от продвижения и продажи туров в эти страны.

Роспотребнадзор 4 марта заявил, что требования туроператоров выплатить штрафы в сотни тысяч рублей при отказе от туров в ОАЭ и другие страны Персидского залива, о которых сообщают московские туристы, незаконны.

Хроника 28 февраля – 04 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
