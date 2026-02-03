ЕК заявила, что учла специфические проблемы стран ЕС при подготовке регламента об отказе от газа РФ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) учитывала особые условия отдельных стран Евросоюза, когда готовился вступивший в силу во вторник регламент о полном запрете импорта в ЕС российского газа, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"С момента предложения плана (энергетической независимости ЕС - ИФ) RePowerEU в 2022 году мы ясно заявляли, что принимаем во внимание ситуации в государствах-членах, их особое географическое положение и другие особенности. Мы учитываем состояние их инфраструктур, и мы продолжаем тесно работать с этими государствами-членами, чтобы каждое из них имело доступ к диверсифицированному энергетическому миксу", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе во вторник.

Так она ответила на вопрос о недовольстве ряда стран ЕС тем, что вступивший в силу 3 февраля регламент по полному отказу Евросоюза от газа РФ якобы не учитывает возможностей и специфики отдельных государств-членов, что нарушает принцип энергетической солидарности. При этом Венгрия обратилась в Суд Европейского союза, чтобы оспорить регламент, запрещающий импорт российского газа. О намерении подать иск против ЕК в связи с новым законом объявила и Словакия.

По словам Итконен, ЕК продолжает поддержку всех стран ЕС и делает это "в контексте регламента по газу". В озабоченности Брюсселя, по ее словам, входит то, чтобы у всех государств-членов был диверсифицированный энергетический портфель, чтобы они имели доступ к различным источникам энергии ради безопасности снабжения.

"Если государства-члены испытывают беспокойство, если они желают юридически оспаривать принятое законодательство, у них есть такое право. Это не было бы впервые в истории Европейской комиссии. Но мы будем защищать нашу позицию, в то же время стараясь делать так, чтобы ни одно из наших государств не испытывало проблем с безопасностью снабжения", - сказала представитель ЕК.

Накануне в "Официальном журнале" ЕС был опубликован регламент по полному отказу Евросоюза от российского газового импорта по плану REPowerEU, который вступил в силу 3 февраля.

Принятый закон запрещает следующие виды поставок: с 25 апреля 2026 года - по краткосрочным контрактам на СПГ; с 17 июня 2026 года - по краткосрочным контрактам на трубопроводный газ; с 1 января 2027 года - по долгосрочным контрактам на импорт СПГ; с 30 сентября 2027 года - по долгосрочным контрактам на импорт трубопроводного газа.

"В исключительных случаях государства-члены могут продлить этот срок до 31 октября 2027 года, если их газовые хранилища будут заполнены ниже требуемого уровня", - уточнялось в публикации.