Поиск

ЕК заявила, что учла специфические проблемы стран ЕС при подготовке регламента об отказе от газа РФ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) учитывала особые условия отдельных стран Евросоюза, когда готовился вступивший в силу во вторник регламент о полном запрете импорта в ЕС российского газа, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"С момента предложения плана (энергетической независимости ЕС - ИФ) RePowerEU в 2022 году мы ясно заявляли, что принимаем во внимание ситуации в государствах-членах, их особое географическое положение и другие особенности. Мы учитываем состояние их инфраструктур, и мы продолжаем тесно работать с этими государствами-членами, чтобы каждое из них имело доступ к диверсифицированному энергетическому миксу", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе во вторник.

Так она ответила на вопрос о недовольстве ряда стран ЕС тем, что вступивший в силу 3 февраля регламент по полному отказу Евросоюза от газа РФ якобы не учитывает возможностей и специфики отдельных государств-членов, что нарушает принцип энергетической солидарности. При этом Венгрия обратилась в Суд Европейского союза, чтобы оспорить регламент, запрещающий импорт российского газа. О намерении подать иск против ЕК в связи с новым законом объявила и Словакия.

По словам Итконен, ЕК продолжает поддержку всех стран ЕС и делает это "в контексте регламента по газу". В озабоченности Брюсселя, по ее словам, входит то, чтобы у всех государств-членов был диверсифицированный энергетический портфель, чтобы они имели доступ к различным источникам энергии ради безопасности снабжения.

"Если государства-члены испытывают беспокойство, если они желают юридически оспаривать принятое законодательство, у них есть такое право. Это не было бы впервые в истории Европейской комиссии. Но мы будем защищать нашу позицию, в то же время стараясь делать так, чтобы ни одно из наших государств не испытывало проблем с безопасностью снабжения", - сказала представитель ЕК.

Накануне в "Официальном журнале" ЕС был опубликован регламент по полному отказу Евросоюза от российского газового импорта по плану REPowerEU, который вступил в силу 3 февраля.

Принятый закон запрещает следующие виды поставок: с 25 апреля 2026 года - по краткосрочным контрактам на СПГ; с 17 июня 2026 года - по краткосрочным контрактам на трубопроводный газ; с 1 января 2027 года - по долгосрочным контрактам на импорт СПГ; с 30 сентября 2027 года - по долгосрочным контрактам на импорт трубопроводного газа.

"В исключительных случаях государства-члены могут продлить этот срок до 31 октября 2027 года, если их газовые хранилища будут заполнены ниже требуемого уровня", - уточнялось в публикации.

ЕК ЕС Венгрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Индии заявили, что переговоры по торговому соглашению с США еще продолжаются

 В Индии заявили, что переговоры по торговому соглашению с США еще продолжаются

Макрон сообщил о подготовке на техническом уровне разговора с Путиным

Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху

 Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху

Парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии

Прокуратура Парижа вызвала на допрос Илона Маска

 Прокуратура Парижа вызвала на допрос Илона Маска

Генсек НАТО заявил в Киеве о необходимости для Украины пойти на трудные решения

Начался суд над сыном кронпринцессы Норвегии, обвиняемым в 38 преступлениях

Израиль раскритиковал символику Комитета по управлению сектором Газа

Нефть Brent подешевела до $65,91 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $65,91 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 3 февраля
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 129 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 259 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8307 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });