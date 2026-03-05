На юге Уфы остановили движение трамваев из-за обледенения путей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Уфе резко похолодало и обледенели трамвайные пути, из-за этого в городе остановилось движение трамваев, сообщил "Уфимский городской электротранспорт".

Предприятие "информирует о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и временной невозможности осуществлять перевозки по трамвайным маршрутам №№ 1, 5 , 10, 16, 18", - говорится в сообщении.

Трамваи перестали ходить в южной части города.

В Уфе с начала марта выпало больше 70% месячной нормы осадков на фоне контрастного температурного режима. По данным Башгидрометцентра, после дневной плюсовой температуры, ночью столбики термометров опустились до отметки минус 16 градусов.

Трамвайная сеть Уфы состоит из двух разобщенных сетей в северной и южной частях города. Общая протяженность 86,3 км. В городе действуют 7 трамвайных маршрутов.