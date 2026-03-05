Поиск

В Тульской области завершены спасательные работы в обрушившихся цехах

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В городе Узловая завершились спасательные работы в цехах, где из-за снега днем 4 марта обрушились крыши, сообщили в управлении МЧС по Тульской области.

"Завалы разбирали вручную, обследовали территорию с помощью беспилотного летательного аппарата. В работе были задействованы кинологические расчеты. Людей под завалами нет", - говорится в пресс-релизе.

По данным МЧС, крыша обрушилась на площади 1200 квадратных метров в цехе по производству металлоконструкций. По данным прокуратуры, обрушение произошло в двух цехах ЗАО "Узловский машиностроительный завод", которые сдавались в аренду двум организациям, занимающимся изготовлением металлоконструкций.

В помещениях находились 45 человек, 43 вышли наружу сами. Погибли два человека, второго нашли уже под утро.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда).

МЧС Узловая Тульская область
