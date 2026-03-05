В Тульской области завершены спасательные работы в обрушившихся цехах

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В городе Узловая завершились спасательные работы в цехах, где из-за снега днем 4 марта обрушились крыши, сообщили в управлении МЧС по Тульской области.

"Завалы разбирали вручную, обследовали территорию с помощью беспилотного летательного аппарата. В работе были задействованы кинологические расчеты. Людей под завалами нет", - говорится в пресс-релизе.

По данным МЧС, крыша обрушилась на площади 1200 квадратных метров в цехе по производству металлоконструкций. По данным прокуратуры, обрушение произошло в двух цехах ЗАО "Узловский машиностроительный завод", которые сдавались в аренду двум организациям, занимающимся изготовлением металлоконструкций.

В помещениях находились 45 человек, 43 вышли наружу сами. Погибли два человека, второго нашли уже под утро.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда).