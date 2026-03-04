Орбан настаивает на необходимости восстановить транзит нефти по "Дружбе"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заявил, что необходимо "прорвать нефтяную блокаду", в которой оказалась его страна, и возобновить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". Его цитирует в соцсети X пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач.

"Нефтяная блокада должна быть прорвана, а права Венгрии - соблюдены", - считает Орбан.

Он назвал остановку транзита через Украину политическим давлением, нужным для того, чтобы повлиять на внутреннюю политику Венгрии.

Он подчеркнул, что Украина, в соответствии с соглашением с ЕС, обязана не ставить под угрозу энергетическую безопасность стран-членов блока, а потому Венгрия продолжит выступать за возобновление транзита нефти.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что Венгрии нужны гарантии поставок нефти и газа из России, отметив, что "Украина уже несколько недель блокирует трубопровод "Дружба" в сторону Венгрии". Путин заявил, что Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов, но отметил, что "не все зависит от нас".

Венгрия и Словакия с 27 января не получают российскую нефть по "Дружбе".