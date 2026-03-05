Поиск

Хорватская Janaf ответила на обвинения со стороны MOL и Slovnaft

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Оператор Адриатического нефтепровода Janaf ответил на обвинения со стороны MOL и Slovnaft в злоупотреблении монопольным положением.

Хорватская компания подчеркнула, что предоставляет услуги по транспортировке нефти всем своим клиентам на равных условиях, и отметила, что цена транспортировки зависит от контрактных объемов: "Более крупные объемы означают более низкую цену".

"Поставки нефти в Словакию и Венгрию не находятся под угрозой, как продемонстрировала сама группа MOL, организовав прибытие восьми танкеров, перевозящих нероссийскую нефть, на терминал в Омишале в течение текущего периода. Из заявлений MOL Group становится очевидно, что это не вопрос энергетической безопасности, а скорее попытка сохранить коммерческие преимущества, связанные с импортом санкционированной российской нефти. Энергетическая безопасность Хорватии и Европейского союза не должна становиться заложником индивидуальных интересов, особенно когда поставки нероссийской нефти идут гладко и в достаточном количестве", - заявила Janaf.

"MOL и Slovnaft имеют свои собственные коммерческие интересы, и подача жалобы в Еврокомиссию является частью их стратегии переговоров и тактики давления", - подытожила хорватская компания.

MOL и Slovnaft направили в генеральный директорат Еврокомиссии по вопросам конкуренции письмо c обвинением в адрес Janaf в злоупотреблении монопольным положением. Этот шаг стал итогом дискуссии компаний о возможности транспортировки нефти российского происхождения по Адриатическому нефтепроводу. Необходимость в этом появилась после 27 января, когда снабжение Венгрии и Словакии нефтью по трубопроводу "Дружба" было прервано, предположительно из-за повреждения инфраструктуры нефтепровода на территории Украины.

"После остановки трубопровода "Дружба" группа MOL несколько раз просила Janaf подтвердить, что она возьмет на себя морские грузы российского происхождения, легально импортируемые в соответствии с правилами санкций ЕС и США (для Венгрии и Словакии предусмотрены исключения из эмбарго на поставки трубопроводной нефти из РФ). В установленные сроки этого не случилось. Поведение JANAF считается отказом от поставок. Вместо того, чтобы предоставлять доступ на справедливых, транспарентных и недискриминационных условиях, Janaf использует свой контроль над незаменимой инфраструктурой для ограничения доступа", - отмечала MOL.

