В Кремле назвали задержание Цаликова частью работы правоохранительных органов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не знают деталей задержания бывшего первого заместителя главы Минобороны Руслана Цаликова, но считают его итогом работы правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы читали, предъявлено обвинение, но никаких деталей мы не знаем. Правоохранители делают свою работу", - сказал он в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву, который тот опубликовал в своем телеграм-канале.

Юнашев поинтересовался у представителя Кремля, не означает ли задержание Цаликова, что силовикам дали "зелёный свет" на работу с такими высокопоставленными чиновниками.

"Никогда красного света не было", - заметил Песков на это.

Ранее в четверг в Следственном комитете России сообщили о задержании Цаликова по обвинению в создании им преступного сообщества, участниками которого в 2017-2024 годах совершены хищения бюджетных денежных средств, а также о легализации похищенного и взяточничестве.

"Цаликову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она не уточнила сути обвинения, отметив, что основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы, собранные совместно с ФСБ и МВД России.

69-летний Цаликов занимал должность первого заместителя министра обороны РФ с 2015 по 2024 год.