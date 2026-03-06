Российские корабли зашли в порт Мьянмы

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Корветы "Совершенный" и "Резкий" в сопровождении среднего морского танкера "Печенга" совершили деловой заход в порт Тилава Мьянмы, сообщил в пятницу Тихоокеанский флот (ТОФ) РФ.

"На берегу моряков-тихоокеанцев встречали представители посольства Российской Федерации в Республике Союз Мьянма и офицеры Военно-морских сил Мьянмы", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

По ее информации, в ближайшие дни российские военнослужащие примут участие в культурных и спортивных мероприятиях.

Ранее корветы "Совершенный" и "Резкий" посетили малайзийский порт Джорджтаун.

Как сообщалось, отряд кораблей ТОФ вышел в дальний поход из Владивостока 12 февраля текущего года для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Корабли проведут в АТР ряд учений и совершат деловые заходы в порты дружественных стран.