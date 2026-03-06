Поиск

Убытки туроператоров от войны с Ираном к 10 марта достигнут 10 млрд рублей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Убытки российских туроператоров от остановки авиасообщения со странами Персидского залива постоянно растут и к концу мартовских праздников достигнут 10 млрд рублей, сообщил на VIII конгрессе турагентов член правления Российского союза туриндустрии, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"В среднем наши убытки сейчас достигают полтора миллиард рублей в сутки и при этом мы видим, что количество вывозимых пассажиров и тех туристов, у кого отдых заканчивается, продолжает расти. И мы продолжаем платить за размещение. Более того, мы видим, что по факту операторам выставляют счета за новых туристов. В среднем, если экстраполировать до конца мартовских праздников, а именно до этой даты мы смотрели, то цифра приближается к 10 миллиардам", - сказал он.

По словам Мурадяна, это связано с тем, что в ряде арабских стран, стран Юго-Восточной Азии или островов Индийского океана закончилось доступное жилье.

"В среднем, например, на Мальдивах проживание обходится в $600-800 за один номер, поэтому цифра растет. Плюс к расходам добавились платежи по отправке туристов в конечный пункт назначения, потому что ряд авиакомпаний вывозит туристов из Казани или Екатеринбурга в Москву, и здесь задача туроператоров - обеспечить их логистикой до финального пункта назначения", - пояснил он.

Ранее туроператоры попросили государство облегчить им финансовую нагрузку на фоне ближневосточного конфликта. В среду глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что для компенсации потерь туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке им разрешат использовать фонд персональной ответственности.

По итогам 2025 года совокупный размер фондов персональной ответственности туроператоров составил 5,7 млрд рублей.

