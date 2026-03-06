В РФ снизились продажи туров в Абхазию из-за изменения правил въезда

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Спрос на Абхазию среди российских туристов снизился, это связано с новыми правилами пересечения границы РФ с детьми, а также нехваткой прямых рейсов из России, сообщил член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Не все заметили изменение правил въезда, поэтому часть туристов, планировавших отдохнуть в Абхазии с детьми, аннулировала туры, часть пошла оформлять загранпаспорта. Пока мы видим снижение на 10%. В целом, по нашим прогнозам, в этом году Абхазия покажет либо нулевой результат, либо небольшой минус", - сказал он на VIII конгрессе турагентов в Москве, организованном РСТ.

Как отметил Ромашкин, 75% жителей России не имеют загранпаспортов, и соответственно, у многих туристов из-за новых правил для детей появится первый в их жизни загранпаспорт.

"Многие туристы пойдут оформлять загранпаспорт ребенку и впервые сделают этот документ и себе. Нетрудно догадаться, где эти туристы окажутся, когда оформят загранпаспорта - на пляжах Антальи, Кемера, в Дубае, когда ситуация нормализуется. Не в Абхазии", - пояснил он.

По словам эксперта, росту турпотока в Абхазию мешает и нехватка авиарейсов.

"Аэропорт Сухума маленький, туда летает всего два рейса в день из Москвы. И это все. Прошлым летом в абхазскую столицу летали из шести-семи городов, но объем был мизерный. Плюс высокие цены на перевозку", - сказал Ромашкин.

Кроме того, добавил он, аэропорт не приближает туристов к курортам, а отдаляет. Так, дорога из аэропорта Сухума в Пицунду занимает в 1,5-2 раза больше времени, чем дорога из аэропорта в Сочи с учетом прохождения границы.

"Аэропорт Сочи - это основная точка входа летающих туристов в Абхазию. И все вот эти ограничения, задержки рейсов, планы "Ковер" точно так же сказываются на прилетающих в Абхазию туристах. Путешественников беспокоит даже не столько безопасность всей этой истории, сколько непредсказуемость и невозможность вовремя улететь или прилететь", - пояснил Ромашкин.

Он добавил, что Абхазия входит в тройку самых бюджетных курортов зарубежья, но существующие проблемы не дают ей наращивать турпоток.

Как сообщалось, с 20 января 2026 года дети не могут покидать Россию только на основании свидетельства о рождении. Для поездок в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию несовершеннолетним до 14 лет потребуется либо личный заграничный паспорт, либо внесение в загранпаспорт родителя. Несовершеннолетние, достигшие 14 лет, могут выезжать по внутреннему документу.

Прямое авиасообщение между Россией и Абхазией было открыто в мае 2025 года.