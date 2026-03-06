"Аэрофлот" 11 марта выполнит последние вывозные рейсы из ОАЭ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" 11 марта планирует завершить выполнение рейсов из ОАЭ для перевозки пассажиров по ранее приобретенным билетам.

Все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта будут отменены, их возобновление "будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском регионе", отметили в "Аэрофлоте".

На текущий момент в ОАЭ находится порядка 7,6 тыс. пассажиров "Аэрофлота", с учетом ранее отправленных в Россию 2,7 тыс. человек компании необходимо выполнить 19 рейсов на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777.

Авиакомпания и туроператоры самостоятельно информируют пассажиров о дате и времени вылета. Если пассажир откажется от предложенного вывозного рейса, ему будет оформлен возврат денежных средств.

"Для граждан РФ, у которых нет на руках ранее приобретенных билетов на рейсы "Аэрофлота" из ОАЭ в Москву, - ожидается, что на рейсах 9, 10 и 11 марта будут свободные места, и авиакомпания может открыть продажу билетов на эти даты", - сказано в сообщении. Об открытии продаж компания уведомит дополнительно.