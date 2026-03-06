Поиск

"Аэрофлот" вводит в марте 13 дополнительных рейсов в Таиланд и на Мальдивы

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в марте вводит дополнительные рейсы между Москвой и Бангкоком, Пхукетом, Мале, сообщила компания.

Полеты запланированы для удовлетворения "возросшего туристического спроса и расширения возможности добраться к местам отдыха и обратно пассажирам, чьи транзитные рейсы зарубежных авиакомпаний были отменены из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке".

Сейчас компания выполняет из Москвы в Бангкок до 11 рейсов в неделю, в Пхукет - до 19, в Мале - до 11. Дополнительно к ним вводится 13 парных рейсов: они будут выполняться на широкофюзеляжных самолётах Boeing 777 и Airbus A350.

"Таким образом авиакомпания выставит дополнительно 6086 кресел на рейсах в/из Таиланда и 4020 кресел - в/из Мале", - уточнили в "Аэрофлоте".

