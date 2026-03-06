Поиск

Три жителя курского приграничья возвращаются с территории Украины

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о возвращении с Украины трех мирных жителей приграничного Суджанского района.

"Это 25-летний Михаил из села Казачья Локня. Его встретили сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ. Взамен украинской стороне передан эвакуированный с территории Украины, который жил у нас в ПВР", - написал он в мессенджере.

Кроме того, с Украины в ближайшее время в регион прибудут две жительницы села Малая Локня.

"Украинская сторона обратилась к Беларуси, чтобы обменять украинку, которая отбывала наказание за уголовное преступление. По поручению президента Республики Александра Лукашенко состоялся её обмен на двух жительниц Суджанского района - бабушки и внучки 85-ти и 42-х лет", - проинформировал Хинштейн.

Александр Хинштейн Украина Суджанский район Курская область Александр Лукашенко
