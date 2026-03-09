Поиск

Российские военные за сутки сбили 754 дрона ВСУ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Более 750 украинских беспилотников самолетного типа сбиты средствами ПВО за сутки, сообщили в министерстве обороны РФ в понедельник.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - заявили в ведомстве.

Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило, что взят под контроль населенный пункт Голубовка в ДНР.

Также сообщалось, что российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим ВСУ, местам подготовки и запуска украинских ударных беспилотников дальнего действия.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 марта 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
