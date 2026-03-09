Поиск

Военные с 8:00 до 14:00 нейтрализовали над регионами России 15 дронов ВСУ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в понедельник с 8:00 до 14:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, семь дронов нейтрализовали над территорией Белгородской области, четыре - над Новгородской, два - над Брянской, по одному - над Ленинградской и Курской.

Ранее Минобороны сообщило, что с 23:00 воскресенья до 7:00 понедельника дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотника.

Минобороны РФ
