Объект энергетики атаковали ВСУ в Курской области

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Несколько населенных пунктов остались без энергоснабжения после удара ВСУ по объекту энергетики в Беловском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"В результате удара без электричества остались восемь населенных пунктов и порядка 5 тыс. человек", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Хинштейн отметил, что ремонтные бригады приступят к восстановлению энергоснабжения, как только позволит оперативная обстановка.

Кроме того, по данным губернатора, в селе Илек Беловского района, украинский дрон атаковал частный дом. В результате атаки 55-летний мужчина получил акубаротравму. Дом поврежден.